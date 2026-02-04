Flushing Financial Aktie

Flushing Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898266 / ISIN: US3438731057

Flushing Financial-Performance 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Titel Flushing Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flushing Financial von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Flushing Financial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Flushing Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Flushing Financial-Papiers betrug an diesem Tag 19,61 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Flushing Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 50,994 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 16,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 847,02 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 15,30 Prozent eingebüßt.

Flushing Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 544,78 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Flushing Financial Corp. 16,69 -1,18% Flushing Financial Corp.

