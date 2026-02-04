Flushing Financial Aktie
WKN: 898266 / ISIN: US3438731057
|Flushing Financial-Performance
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel Flushing Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flushing Financial von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Flushing Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Flushing Financial-Papiers betrug an diesem Tag 19,61 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Flushing Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 50,994 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 16,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 847,02 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 15,30 Prozent eingebüßt.
Flushing Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 544,78 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flushing Financial Corp.
Analysen zu Flushing Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Flushing Financial Corp.
|16,69
|-1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX stabil -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.