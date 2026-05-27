Flushing Financial Aktie
WKN: 898266 / ISIN: US3438731057
|Profitabler Flushing Financial-Einstieg?
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27.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel Flushing Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flushing Financial von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Flushing Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23,32 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 428,816 Flushing Financial-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.05.2026 auf 16,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 929,67 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30,70 Prozent.
Alle Flushing Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 537,36 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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