Flushing Financial Aktie
WKN: 898266 / ISIN: US3438731057
|Flushing Financial-Anlage
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Titel Flushing Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flushing Financial von vor einem Jahr verdient
Das Flushing Financial-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Flushing Financial-Aktie an diesem Tag 11,29 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Flushing Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 885,740 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Flushing Financial-Papiers auf 15,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 136,40 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,36 Prozent erhöht.
Insgesamt war Flushing Financial zuletzt 535,02 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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