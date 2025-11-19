NASDAQ Composite Index-Titel Flushing Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Flushing Financial von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Flushing Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Flushing Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22,17 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Flushing Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,511 Flushing Financial-Aktien. Die gehaltenen Flushing Financial-Aktien wären am 18.11.2025 69,28 USD wert, da der Schlussstand 15,36 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,72 Prozent verringert.

Alle Flushing Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 500,53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at