NASDAQ Composite Index-Titel Flushing Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Flushing Financial von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Flushing Financial eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Flushing Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Flushing Financial-Aktie bei 19,69 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Flushing Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,787 Flushing Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (15,04 USD), wäre die Investition nun 763,84 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,62 Prozent eingebüßt.

Flushing Financial war somit zuletzt am Markt 512,64 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at