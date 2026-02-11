NASDAQ Composite Index-Titel Flushing Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Flushing Financial von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Flushing Financial-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Flushing Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Flushing Financial-Anteile an diesem Tag 19,68 USD wert. Bei einem Flushing Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 508,130 Flushing Financial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Flushing Financial-Papiers auf 16,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 353,66 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,46 Prozent verringert.

Flushing Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 559,72 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

