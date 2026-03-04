NASDAQ Composite Index-Titel Flushing Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Flushing Financial von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Flushing Financial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Flushing Financial-Papier an diesem Tag bei 21,88 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Flushing Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 457,038 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 225,78 USD, da sich der Wert eines Flushing Financial-Anteils am 03.03.2026 auf 15,81 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,74 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Flushing Financial bezifferte sich zuletzt auf 537,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

