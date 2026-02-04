FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Profitable FormFactor-Investition?
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
FormFactor-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,86 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 145,773 FormFactor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 887,76 USD, da sich der Wert eines FormFactor-Anteils am 03.02.2026 auf 74,69 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 988,78 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von FormFactor betrug jüngst 5,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu FormFactor Inc.
Aktien in diesem Artikel
|FormFactor Inc.
|73,50
|14,84%
