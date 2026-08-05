FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Profitables FormFactor-Investment?
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05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem FormFactor-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen FormFactor-Anteile letztlich bei 34,14 USD. Bei einem FormFactor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,929 FormFactor-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 120,30 USD gerechnet, wäre die Investition nun 352,37 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 252,37 Prozent vermehrt.
Alle FormFactor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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