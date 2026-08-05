NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen FormFactor-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem FormFactor-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen FormFactor-Anteile letztlich bei 34,14 USD. Bei einem FormFactor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,929 FormFactor-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 120,30 USD gerechnet, wäre die Investition nun 352,37 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 252,37 Prozent vermehrt.

Alle FormFactor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at