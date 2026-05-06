NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in FormFactor-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die FormFactor-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 29,38 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das FormFactor-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 340,368 FormFactor-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.05.2026 auf 145,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49 353,30 USD wert. Mit einer Performance von +393,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für FormFactor eine Börsenbewertung in Höhe von 10,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at