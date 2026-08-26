NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen FormFactor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden FormFactor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 29,42 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die FormFactor-Aktie investiert hat, hat nun 3,399 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 107,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 366,15 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 266,15 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von FormFactor belief sich zuletzt auf 8,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at