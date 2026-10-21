FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Rentabler FormFactor-Einstieg?
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21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden FormFactor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des FormFactor-Papiers betrug an diesem Tag 43,52 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die FormFactor-Aktie investiert, befänden sich nun 229,779 FormFactor-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 24 747,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 107,70 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 147,47 Prozent angewachsen.
Alle FormFactor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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