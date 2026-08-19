FormFactor Aktie

FormFactor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577767 / ISIN: US3463751087

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 19.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in FormFactor eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die FormFactor-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das FormFactor-Papier an diesem Tag bei 10,70 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die FormFactor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 934,579 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 116 205,61 USD, da sich der Wert eines FormFactor-Papiers am 18.08.2026 auf 124,34 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 062,06 Prozent angezogen.

Am Markt war FormFactor jüngst 10,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FormFactor Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu FormFactor Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

FormFactor Inc. 99,56 -6,52% FormFactor Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
11:29 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX kaum verändert -- DAX rutscht unter 25.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen