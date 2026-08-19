FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Langfristige Anlage
|
19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 10 Jahren abgeworfen
Die FormFactor-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das FormFactor-Papier an diesem Tag bei 10,70 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die FormFactor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 934,579 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 116 205,61 USD, da sich der Wert eines FormFactor-Papiers am 18.08.2026 auf 124,34 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 062,06 Prozent angezogen.
Am Markt war FormFactor jüngst 10,85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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