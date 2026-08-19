NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in FormFactor eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die FormFactor-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das FormFactor-Papier an diesem Tag bei 10,70 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die FormFactor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 934,579 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 116 205,61 USD, da sich der Wert eines FormFactor-Papiers am 18.08.2026 auf 124,34 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 062,06 Prozent angezogen.

Am Markt war FormFactor jüngst 10,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at