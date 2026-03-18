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FormFactor Aktie

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WKN: 577767 / ISIN: US3463751087

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FormFactor-Investition 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in FormFactor gewesen.

Das FormFactor-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der FormFactor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 29,30 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das FormFactor-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,130 FormFactor-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.03.2026 auf 94,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 232,42 USD wert. Damit wäre die Investition um 223,24 Prozent gestiegen.

FormFactor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,37 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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