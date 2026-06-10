FormFactor Aktie

FormFactor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577767 / ISIN: US3463751087

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FormFactor-Investment 10.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in FormFactor-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem FormFactor-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das FormFactor-Papier letztlich bei 30,46 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,830 FormFactor-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 959,95 USD, da sich der Wert eines FormFactor-Anteils am 09.06.2026 auf 120,62 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +295,99 Prozent.

Der Börsenwert von FormFactor belief sich zuletzt auf 9,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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