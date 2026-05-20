NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen FormFactor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem FormFactor-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 34,97 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,596 FormFactor-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 117,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 351,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 235,14 Prozent gesteigert.

FormFactor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at