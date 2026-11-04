FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Lukratives FormFactor-Investment?
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04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das FormFactor-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des FormFactor-Papiers betrug an diesem Tag 44,41 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die FormFactor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,517 Anteilen. Die gehaltenen FormFactor-Papiere wären am 03.11.2026 2 179,46 USD wert, da der Schlussstand 96,79 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 117,95 Prozent zugenommen.
Insgesamt war FormFactor zuletzt 6,82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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