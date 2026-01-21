NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FormFactor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in FormFactor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die FormFactor-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das FormFactor-Papier 25,82 USD wert. Bei einem FormFactor-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 387,297 FormFactor-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.01.2026 auf 79,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30 751,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 207,51 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von FormFactor bezifferte sich zuletzt auf 6,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at