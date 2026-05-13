NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FormFactor von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in FormFactor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 13.05.2023 wurden FormFactor-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,23 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,542 FormFactor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der FormFactor-Aktie auf 132,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 467,66 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 367,66 Prozent.

FormFactor war somit zuletzt am Markt 11,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at