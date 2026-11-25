FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Rentable FormFactor-Investition?
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel hätte eine Investition in FormFactor von vor 3 Jahren abgeworfen
Die FormFactor-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 38,02 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,302 FormFactor-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der FormFactor-Aktie auf 73,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 927,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 92,79 Prozent gesteigert.
FormFactor wurde am Markt mit 6,40 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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