FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Lukrativer FormFactor-Einstieg?
|
11.03.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel hätte eine Investition in FormFactor von vor einem Jahr abgeworfen
FormFactor-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30,74 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die FormFactor-Aktie investierten, hätten nun 3,253 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen FormFactor-Aktien wären am 10.03.2026 296,13 USD wert, da der Schlussstand 91,03 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 196,13 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für FormFactor eine Börsenbewertung in Höhe von 7,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu FormFactor Inc.
Analysen zu FormFactor Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|FormFactor Inc.
|78,50
|1,29%
