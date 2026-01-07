NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FormFactor-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren FormFactor-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

FormFactor-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das FormFactor-Papier an diesem Tag 8,18 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die FormFactor-Aktie investiert hat, hat nun 12,225 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 64,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 782,40 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 682,40 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte FormFactor einen Börsenwert von 4,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at