FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Lukrative FormFactor-Anlage?
|
22.07.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FormFactor-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der FormFactor-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,65 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 103,627 FormFactor-Papiere. Die gehaltenen FormFactor-Papiere wären am 21.07.2026 11 787,56 USD wert, da der Schlussstand 113,75 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 078,76 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von FormFactor betrug jüngst 8,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FormFactor Inc.
|
22.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FormFactor-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.07.26
|Starker Wochentag in New York: Zum Start Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: FormFactor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
13.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
09.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)