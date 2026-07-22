FormFactor Aktie

FormFactor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577767 / ISIN: US3463751087

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative FormFactor-Anlage? 22.07.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FormFactor-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen FormFactor-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der FormFactor-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,65 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 103,627 FormFactor-Papiere. Die gehaltenen FormFactor-Papiere wären am 21.07.2026 11 787,56 USD wert, da der Schlussstand 113,75 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 078,76 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von FormFactor betrug jüngst 8,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FormFactor Inc.

mehr Nachrichten