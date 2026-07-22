NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FormFactor-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen FormFactor-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der FormFactor-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,65 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 103,627 FormFactor-Papiere. Die gehaltenen FormFactor-Papiere wären am 21.07.2026 11 787,56 USD wert, da der Schlussstand 113,75 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 078,76 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von FormFactor betrug jüngst 8,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at