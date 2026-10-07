NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FormFactor-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in FormFactor-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde die FormFactor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die FormFactor-Aktie bei 36,25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die FormFactor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,759 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 389,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 141,30 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 289,79 Prozent gleich.

FormFactor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at