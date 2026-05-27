NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FormFactor von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen FormFactor-Investment verdienen können.

Die FormFactor-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,43 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die FormFactor-Aktie investierten, hätten nun 1 345,895 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 183 687,75 USD, da sich der Wert eines FormFactor-Anteils am 26.05.2026 auf 136,48 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1 736,88 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete FormFactor eine Marktkapitalisierung von 10,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at