FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|FormFactor-Investment
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27.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FormFactor von vor 10 Jahren verdient
Die FormFactor-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,43 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die FormFactor-Aktie investierten, hätten nun 1 345,895 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 183 687,75 USD, da sich der Wert eines FormFactor-Anteils am 26.05.2026 auf 136,48 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1 736,88 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete FormFactor eine Marktkapitalisierung von 10,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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