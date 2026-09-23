FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Lohnende FormFactor-Anlage?
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23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FormFactor von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden FormFactor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37,09 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die FormFactor-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,961 FormFactor-Aktien. Die gehaltenen FormFactor-Anteile wären am 22.09.2026 3 397,41 USD wert, da der Schlussstand 126,01 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 239,74 Prozent gesteigert.
Insgesamt war FormFactor zuletzt 9,30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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