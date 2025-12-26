NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: Hätte sich eine Investition in Franklin Electric von vor einem Jahr gelohnt?

Vor Jahren in Franklin Electric eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Franklin Electric-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Franklin Electric-Anteile letztlich bei 99,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Franklin Electric-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,096 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 003,53 USD, da sich der Wert einer Franklin Electric-Aktie am 24.12.2025 auf 99,40 USD belief. Das entspricht einem Plus von 0,35 Prozent.

Franklin Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at