NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Electric-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Franklin Electric-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 10.04.2016 wurde das Franklin Electric-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,87 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Franklin Electric-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,239 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Franklin Electric-Anteile wären am 09.04.2026 325,69 USD wert, da der Schlussstand 100,54 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 225,69 Prozent gleich.

Franklin Electric wurde am Markt mit 4,41 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at