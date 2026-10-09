Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Franklin Electric-Investment
|
09.10.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Electric-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Franklin Electric-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 89,98 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Franklin Electric-Aktie investierten, hätten nun 111,136 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Franklin Electric-Aktie auf 96,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 765,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,66 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Franklin Electric zuletzt 4,30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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