Franklin Electric Aktie

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WKN: 877518 / ISIN: US3535141028

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Franklin Electric-Anlage 26.06.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Electric-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Franklin Electric eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Franklin Electric-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Franklin Electric-Papier bei 79,29 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 126,119 Franklin Electric-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.06.2026 gerechnet (108,88 USD), wäre das Investment nun 13 731,87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37,32 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Franklin Electric belief sich zuletzt auf 4,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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