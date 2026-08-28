Franklin Electric Aktie

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WKN: 877518 / ISIN: US3535141028

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Lukratives Franklin Electric-Investment? 28.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Franklin Electric-Investment gewesen.

Am 28.08.2016 wurden Franklin Electric-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Franklin Electric-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 38,47 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Franklin Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 259,943 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 26 550,56 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Anteils am 27.08.2026 auf 102,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 165,51 Prozent vermehrt.

Franklin Electric wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,53 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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