Franklin Electric Aktie

Franklin Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877518 / ISIN: US3535141028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Franklin Electric-Investition 27.02.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Franklin Electric-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Franklin Electric-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Franklin Electric-Papiers betrug an diesem Tag 95,90 USD. Bei einem Franklin Electric-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,043 Franklin Electric-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,58 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Anteils am 26.02.2026 auf 99,33 USD belief. Mit einer Performance von +3,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Franklin Electric war somit zuletzt am Markt 4,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Franklin Electric Co. Inc.

mehr Nachrichten