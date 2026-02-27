NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Franklin Electric-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Franklin Electric-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Franklin Electric-Papiers betrug an diesem Tag 95,90 USD. Bei einem Franklin Electric-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,043 Franklin Electric-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,58 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Anteils am 26.02.2026 auf 99,33 USD belief. Mit einer Performance von +3,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Franklin Electric war somit zuletzt am Markt 4,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at