NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Franklin Electric-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Franklin Electric-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Franklin Electric-Anteile letztlich bei 80,23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 124,642 Franklin Electric-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 93,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 615,36 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,15 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Franklin Electric betrug jüngst 4,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at