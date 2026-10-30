Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Lohnendes Franklin Electric-Investment?
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30.10.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor einem Jahr eingebracht
Franklin Electric-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 95,60 USD. Bei einem Franklin Electric-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 104,603 Franklin Electric-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Franklin Electric-Aktie auf 96,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 119,25 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1,19 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Franklin Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 4,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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