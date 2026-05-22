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Franklin Electric Aktie

Franklin Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877518 / ISIN: US3535141028

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Rentabler Franklin Electric-Einstieg? 22.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Franklin Electric-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Franklin Electric-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.05.2023 wurde die Franklin Electric-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 94,07 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Franklin Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,063 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,77 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Anteils am 21.05.2026 auf 96,68 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2,77 Prozent.

Alle Franklin Electric-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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