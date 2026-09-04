Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Hochrechnung
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04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Franklin Electric-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 04.09.2025 wurden Franklin Electric-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Franklin Electric-Papier an diesem Tag 97,88 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,022 Franklin Electric-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,42 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Anteils am 03.09.2026 auf 99,27 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,42 Prozent gesteigert.
Franklin Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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