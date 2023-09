NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Franklin Electric-Investition eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Franklin Electric-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Franklin Electric-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Franklin Electric-Papier 47,50 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 210,526 Franklin Electric-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 869,47 USD, da sich der Wert einer Franklin Electric-Aktie am 21.09.2023 auf 89,63 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 88,69 Prozent.

Franklin Electric war somit zuletzt am Markt 4,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at