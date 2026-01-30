NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Franklin Electric von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Franklin Electric-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 86,60 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Franklin Electric-Aktie investierten, hätten nun 115,473 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 389,15 USD, da sich der Wert einer Franklin Electric-Aktie am 29.01.2026 auf 98,63 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 13,89 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Franklin Electric betrug jüngst 4,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at