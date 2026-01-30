Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Franklin Electric-Anlage unter der Lupe
|
30.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Franklin Electric von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Franklin Electric-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 86,60 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Franklin Electric-Aktie investierten, hätten nun 115,473 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 389,15 USD, da sich der Wert einer Franklin Electric-Aktie am 29.01.2026 auf 98,63 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 13,89 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Franklin Electric betrug jüngst 4,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Franklin Electric Co. Inc.
Analysen zu Franklin Electric Co. Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Franklin Electric Co. Inc.
|99,62
|1,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.