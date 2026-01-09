NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Franklin Electric von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Franklin Electric-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Franklin Electric-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 72,68 USD. Bei einem Franklin Electric-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 137,589 Franklin Electric-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.01.2026 auf 100,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 826,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,26 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Franklin Electric einen Börsenwert von 4,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

