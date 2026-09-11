NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Franklin Electric von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Franklin Electric-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Franklin Electric-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Franklin Electric-Aktie bei 92,50 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Franklin Electric-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,811 Franklin Electric-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (97,14 USD), wäre das Investment nun 1 050,16 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 5,02 Prozent vermehrt.

Franklin Electric wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,35 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at