Vor Jahren Franklin Electric-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Franklin Electric-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 96,16 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,040 Franklin Electric-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Franklin Electric-Papiers auf 98,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,25 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 2,25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Franklin Electric bezifferte sich zuletzt auf 4,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at