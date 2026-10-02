Franklin Electric Aktie

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WKN: 877518 / ISIN: US3535141028

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Performance unter der Lupe 02.10.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Franklin Electric von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Franklin Electric-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Franklin Electric-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 96,31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,383 Franklin Electric-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Franklin Electric-Aktie auf 96,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 001,66 USD wert. Damit wäre die Investition 0,17 Prozent mehr wert.

Franklin Electric wurde am Markt mit 4,25 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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