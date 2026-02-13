Franklin Electric Aktie

WKN: 877518 / ISIN: US3535141028

Franklin Electric-Anlage 13.02.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Franklin Electric von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Franklin Electric-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Franklin Electric-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Franklin Electric-Aktie letztlich bei 27,62 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Franklin Electric-Papier investiert hätte, befänden sich nun 36,206 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 977,55 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Papiers am 12.02.2026 auf 109,86 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 297,76 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Franklin Electric belief sich jüngst auf 4,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

