NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Franklin Electric von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Franklin Electric-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Franklin Electric-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Franklin Electric-Anteile betrug an diesem Tag 105,08 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 95,166 Franklin Electric-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 252,19 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Papiers am 16.07.2026 auf 107,73 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 2,52 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Franklin Electric bezifferte sich zuletzt auf 4,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at