NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Franklin Electric von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Franklin Electric-Aktie Investoren gebracht.

Am 20.03.2025 wurde das Franklin Electric-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Franklin Electric-Papier bei 98,01 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Franklin Electric-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,020 Franklin Electric-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.03.2026 auf 91,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,21 USD wert. Damit wäre die Investition um 6,79 Prozent gesunken.

Franklin Electric war somit zuletzt am Markt 4,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at