FreightCar America Aktie

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WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007

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Langfristige Performance 15.04.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FreightCar America-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in FreightCar America-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die FreightCar America-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 3,04 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das FreightCar America-Papier investiert hätte, hätte er nun 328,947 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 095,39 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 209,54 Prozent gesteigert.

Der FreightCar America-Wert an der Börse wurde auf 174,52 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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