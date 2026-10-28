NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FreightCar America von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in FreightCar America-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 28.10.2023 wurden FreightCar America-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das FreightCar America-Papier bei 2,68 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die FreightCar America-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3 731,343 FreightCar America-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des FreightCar America-Papiers auf 4,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 679,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +66,79 Prozent.

Alle FreightCar America-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 146,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at