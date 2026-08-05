NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FreightCar America von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in FreightCar America-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die FreightCar America-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der FreightCar America-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,96 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3 378,378 FreightCar America-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 8,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 851,35 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 188,51 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von FreightCar America bezifferte sich zuletzt auf 270,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at