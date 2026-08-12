NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FreightCar America von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in FreightCar America gewesen.

FreightCar America-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die FreightCar America-Anteile bei 5,69 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 17,575 FreightCar America-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135,33 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Papiers am 11.08.2026 auf 7,70 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +35,33 Prozent.

Zuletzt ergab sich für FreightCar America eine Börsenbewertung in Höhe von 259,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at