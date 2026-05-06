NASDAQ Composite Index-Titel FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FreightCar America von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in FreightCar America eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades FreightCar America-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das FreightCar America-Papier an diesem Tag bei 6,81 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 146,843 FreightCar America-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 133,63 USD, da sich der Wert einer FreightCar America-Aktie am 05.05.2026 auf 7,72 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,36 Prozent zugenommen.

FreightCar America markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 154,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at